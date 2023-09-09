مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر

لقي شخص مصرعه وإصيب اخر ، في مدينة شبين القناطر يمحافظة القليوبية ، إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر وتوالت النيابة العامة التحقيق .

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

مصرع وإصابة شخص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب، على الفور انتقل النقيبان محمد مجدي معاون أول المباحث، وحاتم العطار رئيس وحدة مرور شبين القناطر لمباشرة الحادثة والوقوف على تفاصيلها.

حادث تصادم بشبين القناطر بمحافظة القليوبية

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام منطقة أبو المعاطي وأسفر الحادث عن مصرع شخص وأصيب آخر من مستقلى الدراجة النارية وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كما تكثف أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثمان عامل غرق بمحطة مياه في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم انتشال الجثمان ونقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص جثمان هامد إثر تعرضه للغرق.

انتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «ر م ع ر» 44 سنة غرقا بمحطة مياه العبور في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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