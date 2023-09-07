إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل على طريق القاهرة. اسيوط الغربي بمنطقة جرزا بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين ، وفقدانهم السيطرة عليه، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود مصابين.

انتقلت على الفور أجهزة الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 8 أشخاص هم : احمد محمد احمد 32 سنه من بمحافظه المنيا ، و منتصر احمد سيد 26 سنه من محافظه بني سويف و ابانوب عماد لطيف 30 سنه ، وعمرو موسي عبد الفتاح 19سنه وهاني سيد عبد الفتاح 47سنه وياسر احمد جودة 25سنه ،واسلام محمد صالح 31سنه و حمادة علاء عبد الفضيل 19سنه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.