7 مصابين في حادث تصادم بالجيزة

شهد الطريق الدائري بالجيزة، مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بأخرى أعلى الطريق الدائري في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام سيارة مسرعة بسيارة أخرى أعلى الطريق الدائري في الجيزة، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بينما، وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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