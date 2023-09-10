الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أفضل الأوقات المستحبة للدعاء

دعاء
دعاء

يمكن لطلبة العلم أن يتحروا أوقات الدعاء الفاضلة والتوجه إلى الله بمسائلهم خلالها، آتياً ذكرُ بعضٍ من هذه الأوقات: ما بين الأذان والإقامة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يُرَدُ الدُّعاءُ بين الأذانِ والإقامةِ).

txt

تعرف على دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة

txt

أفضل دعاء يوم عاشوراء.. اللهم طهرني من الذنوب

 عند السجود في الصلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ). 

ساعة من ساعات يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا). 

وقت السحر وجوف الليل الآخر؛ فعن أبي أمامة الباهلي أنّه قال: (قِيلَ يا رسولَ اللهِ: أيُّ الدعاءِ أسمَعُ؟ قال: جَوفَ الليلِ الآخِرِ، ودُبُرَ الصلواتِ المكتوباتِ).

مواد متعلقة

حكم الشرع فى دعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه

تعرف على دعاء الاستعاذة من موت الغفلة

دعاء مستجاب في يوم عاشوراء

دعاء الأمل والفرج
الجريدة الورقية