تعرف على دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة

الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اسباب رفع البلاء وقال بعض اهل العلم من الادعية المأثورة للمريض عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهي أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ، أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة، اللهم يا معافي المقسوم، يا مسعد المهموم، يا ناصر المظلوم، يا مثبت المكلوم يا ‏مجلي المهموم الحبيب شفاء تاما، اللهم ياسامع الدعاء يا ملبي النداء يامن تجيب المضطر إذا دعاك يا كاشف الغم اللهم انزل شفاءك و رحمتك وفرجك على كل مريض انك على كل شيء قدير.

وادعية عن الصالحين وهي اللهم من ‏على كل مريض بالشفاء العاجل يا رب العلمين، يا ارحم الراحمين اللهم يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، أنزل الصحة والعافية على كل مريض، فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم ربي ورب كل شيء أنت ثقتي في كل كرب، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علي كل مريض بالشفاء العاجل، اللهم اشف كل مريض وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، رب وان عجز الأطباء فانت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا اللهم أني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملاْ الأركان.. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. واسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك.. واسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تشفي كل مريض.