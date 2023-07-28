أفضل دعاء يوم عاشوراء.. اللهم طهرني من الذنوب

اللهم طهرني من الذنوب، أدعية عدة يمكن أن تقولها في يوم عاشوراء، الموافق العاشر من شهر محرم، خاصة وأنه ورد عن السلف الصالح، أن خير الدعاء دعاء يوم عاشوراء، حيث إن يوم عاشوراء من أفضل الأيام، كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.

وأوصى جمعة، بالإكثار من هذا الدعاء بثلاثة أمور في دعاء يوم عاشوراء، أولها العتق من النار، وثانيها سعة الرزق الحلال، وثالثها صرف فسقة الجن والإنس، قائلًا: فأكثر فيه أن تقول اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.

ولم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم عاشوراء، إلا أنه لا يمكن إغفال وصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بترديد أفضل الدعاء في يوم عاشوراء للصائمين وغير الصائمين، لعل الله تعالى يستجيب دعاء يوم عاشوراء.

وأوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالحرص على الدعاء في يوم عاشوراء وترديد ثلاث كلمات في الصباح، حيث تغفر كل ذنوب الإنسان مهما بلغت كثرتها، وذلك فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح البحوث الإسلامية، أن هذه الكلمات التي أوصى رسول الله بالدعاء بها وترديدها في كل صباح ومساء، ليغفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنوبك، هي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم- أوصى بترديدها مائة مرة لما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.

كما يمكنك أن تردد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.