رامي رفعت للوفد: انتخابات الزمالك مليئه بالندية.. هذه نصيحتي لـ زيزو وفتوح

تحدث المطرب الزملكاوي رامي رفعت عن ترشح أحمد سليمان لانتخابات نادي الزمالك، وما يحتاجه الفارس الأبيض في الفترة المقبلة لتخطي الأزمات، وما هي المشكلات التي أدت لتأخر الأبيض خلال السنوات الماضية، موجهًا لنصيحة للثنائي أحمد زيزو وفتوح.

رامي رفعت: احمد سليمان الأنسب للزمالك

وقال رامي رفعت في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية عن مفاجآت اليوم السبت في انتخابات نادي الزمالك وترشح أحمد سليمان وحسين لبيب: "أحمد سليمان سيكون له دور كبير في الزمالك مع حسين لبيب، وسبق لسليمان العمل لأجل الأبيض في 2014 وكان له دور كبير في حسم الصفقات وغيرها من الامور داخل النادي".

رامي رفعت يكشف سبب أزمات الزمالك

وعن الأزمات التي يمر بها الزمالك في الفترات الأخيره على مستوى الألعاب الجماعية، قال رامي رفعت لـ الوفد: "ما يمر به الزمالك هو كارثه وبسبب كثرة الأزمات التي مر بها الأبيض مؤخرًا ظهرت ازمة أخرى وهي الحجز على أرصدة النادي".

تابع رامي رفعت أن الفترة الماضية في الجهاز الإداري السابق لنادي الزمالك شهدت الكثير من الحروب الشخصية بين الأفراد، والتي كان لها دور كبير في التأثير على عمل إدارة المجلس السابق، بالرغم من امتلاكه بعض المميزات.

وبسبب كثرة المشكلات في الفترة الأخيره أصبح النادي يخسر الصفقات بعدما كان يكسبها بسهولة، وأكبر دليل على ذلك هو رحيل إمام عاشور وانتقاله لنادي ميتلاند الدانماركي، بالإضافة أزمة ديون شيكابالا والتي لم تنتهي حتى الآن، فضلًا عن باقي الغرامات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكن تأتي الأسباب الرئيسية التي أدت لكوارث داخل نادي الزمالك هي تأخر تسديد الديون والحروب الشخصية، سواء في كرة القدم أو كرة اليد وغيرها من الألعاب في الفارس الأبيض.

الحوار كامل.. رامي رفعت يتحدث لـ الوفد