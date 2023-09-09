غلق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات الزمالك لليوم الخامس على التوالي

كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات بنادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الخامس بتقدم ثلاثة مرشحين.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، اليوم السبت، عن تقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

بينما قرر كل من: طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد التقدم على منصب العضوية تحت السن، ومحمد قدري على منصب أمين الصندوق.

لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات الزمالك

يأتي الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للجنة التي تقوم بتسيير الزمالك على رأس لجنة تلقي طلبات الترشيح، بينما أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.