لعلاج الصلع.. زيت الزعتر والروزماري الحل المثالي

قام الخبراء بتسمية الزيوت الأساسية التي يمكن أن يساعد التدليك بها في علاج الصلع، أكدت بعض الدراسات أن العلاج بالروائح العطرية بالزيوت الأساسية هو علاج فعال لداء الثعلبة.

زيت الزعتر

غالبًا ما يتم إضافته بالفعل إلى منتجات العناية بالشعر. يُعرف زيت الزعتر بقدرته على تجديد بصيلات الشعر، وبالتالي منع تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المنتج الرائع مرطبًا ممتازًا للبشرة، مما يجعلها أكثر نعومة.

زيت الروزماري

من أفضل الزيوت العطرية لتحسين عملية نمو الشعر. وقد أظهرت الملاحظات أن إكليل الجبل يزيد من درجة التمثيل الغذائي الخلوي، مما يحفز نمو الشعر، مما يعني أنه يمكن استخدام هذا الزيت في علاج الصلع.

زيت اللافندر

أثناء تدليك فروة الرأس، سيكون من الجيد استخدام زيت اللافندر الأساسي. فهو يحسن الدورة الدموية، وبالتالي ضمان نمو أكثر كثافة للشعر ومنع تساقط الشعر. علاوة على ذلك، يعمل زيت اللافندر أيضًا على ترطيب البشرة ويوازن إنتاج الدهون.

زيت خشب الأرز

زيت أساسي آخر رائع يحفز بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس. يوصي خبراء الشعر بالتدليك باستخدام هذا الزيت العطري يوميًا لتحقيق أقصى قدر من التأثير في علاج الصلع