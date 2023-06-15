عاجل
ضبط أسلحة ومعدات عسكرية في السودان
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أنواع الزيوت الأساسية لتسكين الآلام والالتهابات

الزيوت الأساسية
الزيوت الأساسية

يحدث ألم العضلات لعدة أسباب مثل التمارين الرياضية، الإجهاد البدني، عدم انتظام النوم، كما يمكن أن تبقى هذة آلام لفترة طويلة إذا تركت دون علاج، وتدعم الأبحاث استخدام الزيوت الأساسية لتسكين الآلام ومضادات الالتهاب.

 

txt

السعودية.. حقيقة احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة

وهناك مجموعة من الزيوت الأساسية التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات القوية، والتي تعالج آلام العضلات، ومن الأفضل إضافة الزيوت إلى حمام ساخن أو ضغطها أو تخفيفها بزيت ناقل للتدليك.

 

إذا كنت تشعر بوجع عام في العضلات استخدم هذة الزيوت :

- الجوجوبا : يحتوي زيت الجوجوبا على مسكنات طبيعية للألم فعالة ضد الآلام العامة والالتهابات.

- الزنجبيل : يحتوي زيت الزنجبيل على خصائص دافئة ومطهرة.

- شجرة الشاي : زيت شجرة الشاي يمكن أن يقلل من التهاب العضلات.

 

إذا كنت تشعر بوجع العضلات بسبب التهاب المفاصل استخدم هذة الزيوت:

- البردقوش : يريح العضلات المتوترة ويهدئها.

- النعناع : يمكن لزيت النعناع أن يخفف الألم ويخفف الالتهاب ويخفف التقلصات.

 

وللسيدات إذا كنتي تشعريت بتشنجات في الحيض بسبب الدورة الشهرية استخدمي هذة الزيوت

- اللافندر : له خصائص طبيعية لتسكين الآلام.

- الورد : يحفز زيت الورد الدماغ على إفراز الإندورفين ، والمواد الكيميائية التي تقلل الألم وتزيد من المتعة.

مواد متعلقة

دوار الشمس.. البديل الأنسب بعد غلاء الزيوت والأعلاف
الجريدة الورقية