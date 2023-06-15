أنواع الزيوت الأساسية لتسكين الآلام والالتهابات

يحدث ألم العضلات لعدة أسباب مثل التمارين الرياضية، الإجهاد البدني، عدم انتظام النوم، كما يمكن أن تبقى هذة آلام لفترة طويلة إذا تركت دون علاج، وتدعم الأبحاث استخدام الزيوت الأساسية لتسكين الآلام ومضادات الالتهاب.

وهناك مجموعة من الزيوت الأساسية التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات القوية، والتي تعالج آلام العضلات، ومن الأفضل إضافة الزيوت إلى حمام ساخن أو ضغطها أو تخفيفها بزيت ناقل للتدليك.

إذا كنت تشعر بوجع عام في العضلات استخدم هذة الزيوت :

- الجوجوبا : يحتوي زيت الجوجوبا على مسكنات طبيعية للألم فعالة ضد الآلام العامة والالتهابات.

- الزنجبيل : يحتوي زيت الزنجبيل على خصائص دافئة ومطهرة.

- شجرة الشاي : زيت شجرة الشاي يمكن أن يقلل من التهاب العضلات.

إذا كنت تشعر بوجع العضلات بسبب التهاب المفاصل استخدم هذة الزيوت:

- البردقوش : يريح العضلات المتوترة ويهدئها.

- النعناع : يمكن لزيت النعناع أن يخفف الألم ويخفف الالتهاب ويخفف التقلصات.

وللسيدات إذا كنتي تشعريت بتشنجات في الحيض بسبب الدورة الشهرية استخدمي هذة الزيوت

- اللافندر : له خصائص طبيعية لتسكين الآلام.

- الورد : يحفز زيت الورد الدماغ على إفراز الإندورفين ، والمواد الكيميائية التي تقلل الألم وتزيد من المتعة.