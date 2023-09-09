روسيا ترفض استئناف مبادرة البحر الأسود قبل تحقيق شروطها

أكد المتحدث الرسمي باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم السبت، أنه يحق لروسيا أن تنتظر حتى يتم استيفاء شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالجانب الروسى لتعود بعد ذلك فقط لاستئناف العمل بها.

وقال بيسكوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "سمعنا الكثير من الوعود فى السابق، ونعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ تلك الوعود أولا، ثم استئناف العمل فى هذه الصفقة"، مشيرا إلى أن شروط الجانب الروسى لصفقة الحبوب معروفة جيدا ولا تحتاج إلى أى تحريفات أو تفسيرات ومن الممكن تحقيقها.

وكانت روسيا قد أعلنت فى يوليو الماضى وقف العمل فى صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسى كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي، فيما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا قبلت المشاركة فى صفقة الحبوب مع تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة التى فرضتها الدول الغربية أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

وفب وقت سابق من اليوم، ندد الاتحاد الأوروبي، بانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، وقال إن موسكو قامت "بالاستخفاف" بالاتفاق بانسحابها منه، واصفا أن عرض تصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية كان "محاكاة ساخرة للكرم".

وفي كلمة خلال قمة مجموعة العشرين السنوية في نيودلهي، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن اتفاق الحبوب وفر للدول المعرضة للخطر أكثر من 30 مثلا للكمية التي عرضتها روسيا على إفريقيا.

وقال ميشيل في كلمة بشأن اتفاق الحبوب وجهها لممثل موسكو في القمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "يا لها من سخرية... أنتم لم تقبلوا هذا".

وقال "لم تقرروا الانسحاب من اتفاق (تصدير الحبوب عبر) البحر الأسود هذا فحسب، بل في الوقت نفسه تهاجمون البنية التحتية للموانئ".

وأضاف "أنتم تغلقون الموانئ التي تتيح عبور البحر الأسود، بل المرور عبر نهر الدانوب".

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.

وقال ميشيل "ما زاد الوضع سوءا أن روسيا تعرض (تصدير) مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية في محاكاة ساخرة للكرم".

وأضاف "يا له من استهزاء وقلة احترام للدول الإفريقية"، وأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أدى إلى تصدير أكثر من 30 مليون طن حتى الآن، معظمها إلى الدول الأكثر ضعفا.

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