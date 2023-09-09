روسيا تُحبط هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

أحبطت القوات الروسية، هجوم أوكراني بالمسيرات على شبه جزيرة القرم، حسب ما أعلن رئيس القرم سيرجي أكسينوف، اليوم السبت.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أكسينوف على قناته في "تيليجرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار تابعتين لأوكرانيا في غرب شبه جزيرة القرم.

وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال غرب شبه الجزيرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة الذي عينته روسيا، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار في شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وأمس الجمعة، أحبطت روسيا، هجومًا إرهابيًّا على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، حسب ما أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة حاولت استهداف موقع صناعي في منطقة بريانسك الروسية بجنوب البلاد، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري من دون وقوع إصابات.

قالت وزارة الدفاع الروسية: “إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرتين فوق بريانسك، مشيرة إلى أن تدمير إحداهما في الجو”.

من ناحية ثانية، أسقط مقاتلو فصيل "بارس -10" للمتطوعين الروس طائرة تشيكية مسيرة من طراز "بريموكو ون"، تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

وقدمت جمهورية التشيك هذه الطائرة عام 2020 بوصفها طائرة من دون طيار مصممة للاستطلاع والمراقبة.

هي مزودة بنظام الطيار الآلي وقادرة على أداء المهام في أوقات الليل والنهار وفي الظروف الجوية الصعبة، والإقلاع والهبوط بشكل مستقل تمامًا.

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