"محاكاة ساخرة للكرم".. الاتحاد الأوروبي ينتقد روسيا بسبب اتفاق الحبوب

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، وقال إن موسكو قامت "بالاستخفاف" بالاتفاق بانسحابها منه، واصفا أن عرض تصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية كان "محاكاة ساخرة للكرم".

وفي كلمة خلال قمة مجموعة العشرين السنوية في نيودلهي، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن اتفاق الحبوب وفر للدول المعرضة للخطر أكثر من 30 مثلا للكمية التي عرضتها روسيا على إفريقيا.

وقال ميشيل في كلمة بشأن اتفاق الحبوب وجهها لممثل موسكو في القمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "يا لها من سخرية... أنتم لم تقبلوا هذا".

وقال "لم تقرروا الانسحاب من اتفاق (تصدير الحبوب عبر) البحر الأسود هذا فحسب، بل في الوقت نفسه تهاجمون البنية التحتية للموانئ".

وأضاف "أنتم تغلقون الموانئ التي تتيح عبور البحر الأسود، بل المرور عبر نهر الدانوب".

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.

وقال ميشيل "ما زاد الوضع سوءا أن روسيا تعرض (تصدير) مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية في محاكاة ساخرة للكرم".

وأضاف "يا له من استهزاء وقلة احترام للدول الإفريقية"، وأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أدى إلى تصدير أكثر من 30 مليون طن حتى الآن، معظمها إلى الدول الأكثر ضعفا.

وفي موسكو، قال الكرملين إنه متمسك بشروطه للعودة إلى الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال القمة في نيودلهي بخصوص جهود إحياء الاتفاق.

ورفض المصدران اللذان تحدثا إلى "رويترز" على هامش القمة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن إحياء الاتفاق قد يكون ممكنا، وحث أوكرانيا على أن تبدي مرونة في موقفها التفاوضي في مواجهة روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق وتصدير المزيد من الحبوب إلى إفريقيا بدلا من أوروبا.

لكن أوكرانيا عارضت أمس الجمعة فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء الاتفاق.

ولم ترد سفارتا تركيا واليابان في نيودلهي بعد على طلبات رويترز عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق إن وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأوكراني في كييف اليوم.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: