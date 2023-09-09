صحة الشرقية تنفذ خطة التأمين الطبي للاحتفال بالعيدها القومي

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، خطة التأمين الطبي للإحتفالية المُقامة الآن بأرض منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، بمناسبة عيد الشرقية القومي، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية برئاسة الدكتور أحمد عباس مدير الفرع.

وتم تخصيص عدد من الفرق الطبية للتأمين الطبي داخل وخارج منطقة الإحتفال، وتحديد أماكن تمركزهم، بجانب فريق فرع هيئة الإسعاف، والدفع بفرق الانتشار السريع بمستشفى الزقازيق العام ضمن خطة التأمين، وكذلك تخصيص الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالإدارة الصحية بالزقازيق، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

كما تم الدفع بالعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف اللازمة لتغطية الاحتفالية، والتي بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأعقبه آيات من الذكر الحكيم، ثم ترحيب محافظ الشرقية بجميع الحضور، وعرض بعض الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال هذا العام، كما شملت الإحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية المختلفة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية تحتفل بعيدها القومي في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، إحياءا لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن محافظة الشرقية البار، ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام ١٨٨١م بقصر عابدين، والذي يعد يوماً مشهوداً فى تاريخ مصر الحديث وقف عنده كل المؤرخين يسجلون ويرصدون، بعد أن تفجرت الثورة العرابية، وإتخذت الشرقية من هذه الوقفة الشجاعة لإبنها البار أحمد عرابي عيدا قوميا لها.