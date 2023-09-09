شريف خير الله ينجو من حادث سير على المحور

أعلن الفنان شريف خير الله، عن نجاته من حادث سير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شريف خير الله قائلًا: “الحمد لله ربنا كريم نجاني من حادث على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حولين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر”.

وكان شارك الفنان شريف خير الله مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسل "الاختيار 3" عام 2022، ومسلسل "ليل أم البنات" وعرض بموسم رمضان الماضي.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

قصة المسلسل

تدور أحداث الجزء الثالث حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة (الإخوان المسلمين) إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

قصة مسلسل «ليل أم البنات»

تقدم الفنانة سهير رمزي في طلتها الجديدة بمسلسل «ليل أم البنات» شخصية «المعلمة ليل» أم الخمس فتيات، وتتصاعد الأحداث بشكل سلس بدون هفوات.

أبطال مسلسل «ليل أم البنات»

مسلسل «أم البنات» بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبدالجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر على ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبدالعزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا ومن تأليف أحمد صبحي، ومن اخراج عبدالعزيز حشاد.



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