رومانيا تُعلن العثور على حطام مسيرة روسية أخرى داخل أراضيها

عثر الجيش في رومانيا، اليوم السبت، على شظايا مسيّرة "شبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش الروسي"، على أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقال الرئيس كلاوس يوهانيس: “إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد”.

أضاف يوهانيس في بيان أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة مسيرة تتحطم في أراضي رومانيا في غضون أيام، وتابع أن ستولتنبرغ أكد مجددًّا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا.

قال يوهانيس: "إن عثور السلطات على شظايا جديدة لطائرة مسيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".

أردف: "أدين بشدة هذا الحادث الناجم عن الهجمات الروسية على المواني الأوكرانية على نهر الدانوب".

أدت الهجمات على تلك المواني، التي تبعد مئات الأمتار فقط من الحدود مع رومانيا، إلى زيادة المخاطر الأمنية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في ظل التزام أعضائه بالدفاع الجماعي المتبادل.

قالت وزارة الدفاع الرومانية: “إن قوات البحرية الرومانية نشرت فرق بحث بعد أن نبهتها السلطات المحلية إلى اكتشاف شظايا طائرة مسيرة على بعد 2.5 كيلومتر جنوب شرقي قرية بلاورو، التي تقع على الجهة المقابلة لميناء إسماعيل الأوكراني عبر نهر الدانوب”.

قصفت روسيا مرارًا المواني الأوكرانية التي تقع على الضفة المقابلة لرومانيا من نهر الدانوب منذ انسحابها في يوليو من اتفاق رفعت موسكو بموجبه الحصار عن موانٍ أوكرانية على البحر الأسود.

أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأصبح ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود الآن أكبر طريق بديل للتصدير، وتصل الحبوب إليه برًّا أو بالسكك الحديدية أو القوارب عبر نهر الدانوب.

قالت كييف يوم الإثنين: “إن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال غارة جوية روسية ليلية على مدينة إسماعيل، لكن المسئولين في رومانيا نفوا هذه التقارير في البداية قبل العثور على شظايا يوم الأربعاء”.

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