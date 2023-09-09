غينيا تُرافق مصر في نهائيات أمم إفريقيا بعد التعادل مع مالاوي

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة غينيا أمام مالاوي بنتيجة 2/2، ضمن آخر جولة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام 2024.

نجح المنتخب المالاوي من التقدم بالهدف الأول من خلال روبيرت سايزي في الدقيقة 23، بينما تعادلت غينيا عن طريق أجويو كمارا في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

فيما تقدمت غينيا في النتيجة بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 58 عن طريق سعيد سو، لكن مالاوي خطفت هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق لورانس تشازيا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2..

وأصبح المنتخب الغيني ثاني مجموعته خلف الفراعنة "مصر"، برصيد 10 نقاط، لينجح في الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية برفقة المنتخب المصري، والذي تصدر المجموعة بـ 15 نقطة.

فيما يأتي المنتخب المالاوي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ليتأكد عدم تأهلها لكأس إفريقيا مع اثيوبيا صاحبة الأربع نقاط في المركز الأخير.