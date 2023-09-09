أسباب خسارة السعودية من كوستاريكا في أول مهمة لـ مانشيني

خسر منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد من نظيره الكوستاريكي، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد سان جيمس بارك، في أول المواجهات الودية ضمن المرحلة الثانية من الإعداد والتجهيز لكأس آسيا 2023.

انتقد جمهور منتخب السعودية الأداء الذي ظهر به اللاعبين في اللقاء الأول تحت قيادة مانشيني، والذي شارك مع اللاعبين في مران اليوم.

أسباب خسارة السعودية من كوستاريكا

ومن أسباب خسارة منتخب السعودية من كوستاريكا هو تردد الحارس نواف العقيدي في أكثر من كرة، بالإضافة إلى غياب الانسجام بينه وبين ثلاثي الدفاع حسان تمبكتي وعلي البليهي وياسر الشهراني،

وقالت الصحف الإيطالية أن من أسباب خسارة منتخب السعودية صعوبة التواصل بين مانشيني واللاعبين من خلال اللغة، في فترات ما قبل المباراة وما بين الشوطين، وبالتالي فإن أفكاره لم تصل كاملة للاعبيه.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية المواجهة الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية، وهي الثانية والأخيره، في معسكر نيوكاسل، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد سانت جيمس بارك في انجلترا.