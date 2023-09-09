عاجل
1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب حتى الآن
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر: سكان 7 مدن شعروا بزلزال المغرب ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية

الجزائر
الجزائر

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية بالولايات الغربية للبلاد التى شعر سكانها بالزلزال المدمر الذى ضرب ليلة الجمعة إلى السبت، إقليم الحوز جنوب غربى مراكش بالمغرب.

txt

الجزائر: فتح المجال الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والمصابين في زلزال المغرب

txt

زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1037 وفاة وإصابة 1204

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية فى بيان  أن سكان سبع ولايات جزائرية بغربى البلاد شعروا بالزلزال الذى ضرب المغرب، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لها قامت بعملية استطلاع فى ولايات تندوف، وبنى عباس، وتيميمون، وبشار، والنعامة، وتلمسان وسيدى بلعباس، دون أن تسجل أية خسائر.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.

مواد متعلقة

الجزائر: فتح المجال الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والمصابين في زلزال المغرب

تونس: لم نسجّل وفيات أو إصابات بصفوف الجالية في المغرب

نجاة شابين قبل لحظات من سقوط المنزل عليهما بسبب زلزال المغرب (شاهد)

دعاء زلزال المغرب.. أدعية حدوث الزلازل والكوارث "كلمات أوصى بها النبي"
الجريدة الورقية