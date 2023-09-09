السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1037 وفاة و1204 إصابة

زلزال لمغرب
زلزال لمغرب

 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

زلزال لمغرب 

 

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وأضافت الوزارة - في بيان - أن السلطات تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وووفقا للبيان، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، موجهة تحية اعتزاز وتقدير للسكان على الحس الوطني العالي والتضامن الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته هزات ارتدادية، ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة.

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