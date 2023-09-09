محافظ الشرقية يفتتح ملعب كرة القدم بمركز شباب بني عامر| صور

بتكلفة مليون جنيه..

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 أمتار، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كل المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

وتفقد محافظ الشرقية، الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتية والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية، مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كل المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس مهم للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.

ورافق محافظ الشرقية خلال الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترا، وذلك تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة إستيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقري المجاورة لها.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري "العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين".

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز "الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس" بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق محافظ الشرقية في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.