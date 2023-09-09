رفعت شبل يترشح لانتخابات الزمالك تحت السن

تقدم رفعت شبل بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك 2023، لعضوية تحت السن على أن تقام انتخابات القلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في الفارس الأبيض.

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رفعت شبل يترشح لانتخابات الزمالك

وسيتم بدء التسجيل في كشوف النادي من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، ويكون الاجتماع صحيحًا حال حضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وكان اللواء علاء مقلد قد تقدم اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك 2023، لعضوية فوق السن كعضويه مستقلة، ليكون رابع المتقدمين اليوم السبت، قبل غلق باب الترشح بـ 48 ساعه.

كان يوم الاثنين الماضي هو بداية فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر الترشح لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات الزمالك

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.