هالاند: نجحت في إثبات نفسي مع مانشستر سيتي

نجح النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعدما قدم اللاعب مستويات كبيرة رفقة العملاق الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وكان السيتي قد نجح في التعاقد مع هالاند قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني.

وأكد هالاند أنه نجح في إثبات نفسه، بعدما كانت توقعات العديد من الجماهير والصحفيين ترى أنني لن أستطيع أن أنجح مع مانشستر سيتي.

وشدد المهاجم النرويجي على أن الذي كان يتوقع فشلي مع السيتي كان يرى أنني لن أستطيع أن أتكيف مع أسلوب المدرب بيب جوارديولا.

تصريحات هالاند

تحدث النرويجي إرلينج هالاند في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "منذ أن وصلت إلى مانشستر سيتي، كانت هناك العديد من الشكوك حول نجاحي بسبب أسلوب المدرب، وكونه لا يحب اللعب بمهاجم صريح".

وأضاف: "تم إثبات العكس ونجحت في إثبات نفسي مع السيتي، على الرغم من أنني لا أقرأ الكثير من الصحافة ولكني سمعت هذه التعليقات".

وواصل: "كان يجب علي التعامل مع الأمر والتعايش معه، وأظهرت للجميع قدراتي ومانشستر سيتي قدم أداءً رائعًا حتى معي وحققنا الثلاثية وهو ما يصعب علينا الموسم الحالي، لأن الكل سيريد اسقاطنا".

ونجح هالاند في خطف الأضواء إليه خلال الموسم الماضي والحالي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق الإنجليزي.