الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة حلوان الأهلية 2023

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوبة إحضارها من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين.

ويجب على الطلاب المقبولين في جامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 تقديم الأوراق المطلوبة.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن تلك الأوراق تنطبق على المسددين للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني.

أوراق التقديم في جامعة حلوان الأهلية

1- استمارة طلب الالتحاق في جامعة حلوان الأهلية (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني/صفحة الطالب).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور (لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .

3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

‏4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .

‏5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

‏6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.

‏7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

‏8- أصل إيصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة .

‏9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

قواعد القبول في جامعة حلوان الأهلية

‏1- لا يعتبر الطالب مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على أصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية.

2 - يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب؛ ولا يتم استلام أوراق الطلاب غير المحدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.

وتتضمن جامعة حلوان الأهلية ثمان كليات متاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023- 2024، حيث تطرح جامعة حلوان الأهلية وتتضمن 20 برنامجا دراسيًا.