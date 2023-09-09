انطلاق أسبوع شباب الجامعات بتحية العلم في جامعة حلوان

انطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان بأداء تحية العلم ومشاركة 45 جامعة مصرية، بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء وحب الوطن بين الطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية أداء تحية العلم كرمز وطني يجسد وحدة الشعب المصري وروح الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يشكل بداية مميزة لأسبوع شباب الجامعات الذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين الجامعات المصرية.

وفيما يتعلق بأهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والانخراط في الأنشطة الطلابية، أوضح رئيس جامعة حلوان أن هذا الحدث يمنح الطلاب فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تنمية القيم الوطنية والاجتماعية للشباب المصري.

أسبوع شباب الجامعات في جامعة حلوان

ويشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.

جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة

أسبوع شباب الجامعات في جامعة حلوان

تسلمت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى لأسبوع شباب الجامعات أعمال الجامعات المشاركة بأسبوع شباب الجامعات لعرضها في المعرض العلمي الخاص بعرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة والمقام بالمكتبة المركزية، وتم تعريف الجامعات المشاركة بأماكن العرض، وأماكن عقد الندوات والفعاليات المختلفة وورش تنفيذ وتصميم الروبوتات الخاصة بمسابقة برمجة الروبوت وقاعات العروض العلمية ومسابقات دورى المعلومات العلمية.

أكد رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعات المصرية في المسابقات والمعارض العلمية يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ينبع من اهتمام القيادة السياسية ببناء جيل واعد يحمل لواء الوطن لبر الأمان.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية أن الجامعات التي قامت بتسليم أعمالها في اليوم الأول هي جامعة حلوان ، القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة ، جنوب الوادي،طنطا، المنيا، الاسكندرية ، اسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة ، قناة السويس ، عين شمس ، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية ، دمنهور، وتقوم باقي الجامعات باستكمال التسليم وفق البرنامج الزمني.