إعادة فتح باب التقديم في جامعة حلوان الأهلية إلكترونيًا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023/2024.

ونوهت جامعة حلوان الأهلية بأن القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.

تعليمات جامعة حلوان الأهلية

ولفتت جامعة حلوان الأهلية إلى بعض الملاحظات الهامة للطلاب وأولياء الأمور وهي:

- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني ( مصاري / ممكن / أمان / بيي / خدماتي / ....إلخ ) ما عدا فوري سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر.

- الجامعة غير مسئولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن.

- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد إنتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.

- موقع التقديم الإلكتروني على الرابط app2.helwan.edu.eg/hnu

- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم باستمرار.

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية هي جامعة أهلية ذكية منبثقة من الجامعة الحكومية وغير هادفة للربح وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة وتوجد في مدينة حلوان.

وتوجد جامعة حلوان الأهلية على مساحة 54 فدانًا داخل جامعة حلوان، وتضم الجامعة مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية.

كما تضم جامعة حلوان الأهلية المبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية بالإضافة إلى مباني الكليات.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه بالنسبة للكليات الجديدة في جامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024، هي: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلــــوم.

أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي، فهناك تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والهندســـــــــــــــة الفنـــون والفنـــــون التطبيقية.