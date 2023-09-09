وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، لاستقبال العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، وذلك بالتركيز علىي تنفيذ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، وتنظيم المعارض لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية كافة ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة البحر الأحمر في اتخاذها الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول لها وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية بتيسير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

من جهته افتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم، معرض "أهلاً مدارس" المقام في شارع النصر بمدينة الغردقة، خلال الفترة من ١ سبتمبر إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣. يهدف المعرض إلى بيع مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٠%، و جارٍ افتتاح معارض مماثلة في باقي مدن المحافظة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذه المعارض تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي.

تضمن المعرض أكثر من 20 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية، وقام محافظ البحر الأحمر بجولة تفقدية للمعرض حيث أثنى على تنظيمه وجودة المنتجات المعروضة. كما تفاعل الزوار مع المعرض بإيجابية وأعربوا عن سعادتهم بتوفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح المحافظ أن معرض "أهلًا مدارس" أقيم بمشاركة الغرفة التجارية برئاسة خالد رضا وانطونيوس صلاح أمين صندوق الغرفة التجارية، وتقوم مديرية التموين بالرقابة المستمرة من خلال التواجد على مدار اليوم والمراقبة بالكاميرات، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن أدوات كتابية، حقائب مدرسية، ملابس، أدوات جلدية، أحذية، وسلع غذائية تلبي احتياجات الطلاب بجميع المراحل الدراسية.