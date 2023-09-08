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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية المحلية.. ثبات الأبيض والشعير

الارز
الارز

أسعار الأرز.. شهدت أسعار الأرز الأبيض تعاملات اليوم الجمعة في مضارب الأرز والسوق المحلية ولدى تجار الجملة استقرارًا، بالنسبة للشعير والأبيض سجلوا مابين 200 إلى 1300 جنيه، وذلك رغم اقتراب موسم حصاد الأرز.

 

 في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذْ إنه ارتفع اليوم بشكل كبير الأمر الذي سوف يؤثر على المواطن ويسبب له القلق الفترة المقبلة، ويذكر أن الأرز يُعد مصدرًا أساسيًا للغذاء ولا غنى عنه في البيوت المصرية، وجاءت أسعاره اليوم على النحو الآتي:

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أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 12.700 جنيه للطن.

 

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 11.600 جنيه.

 

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 20.800 جنيه للطن.

 

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 18.300 جنيه للطن.

 

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22 جنيهًا للمستهلك.

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