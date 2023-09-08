تعزيز الحضور الثقافي والفني ودعم المواهب المحلية بقيادة المايسترو حسام حسني

شارك نجوم الداخلة والخارجة بالوادي الجديد في بروفات مميزة بقيادة المايسترو حسام حسني في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وقد تولى إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل الإشراف على الفعاليات التي نظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وذلك ضمن برنامج "أبدا حلمك" للموسم الصيفي الجديد.

وتعد هذه الفعاليات الثقافية والفنية من بين الأنشطة المتنوعة التي نظمت في إطار البرنامج الصيفي، حيث تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني في المنطقة. وقد استقطبت هذه الفعاليات عددًا من النجوم المحليين والعالميين من داخل وخارج الوادي الجديد.

قاد المايسترو حسام حسني فرقة فنية مميزة خلال بروفات الفعاليات، حيث قدموا عروضاً موسيقية رائعة للجمهور. وقد لاقت هذه العروض استحسان وإعجاب الحضور، حيث تمكنت من خلق جو من المتعة والترفيه.

يعد المايسترو حسام حسني من الأسماء المرموقة والموهوبة في مجال الموسيقى، حيث يتمتع بمهارات استثنائية في قيادة الفرق الموسيقية وتنظيم البرامج الفنية. وقد ساهم تواجده وقيادته لهذه البروفات في إبراز مواهب النجوم المحليين والعالميين وإضفاء طابع خاص على العروض المقدمة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني في الوادي الجديد ودعم المواهب المحلية، وتوفير فرصة للجمهور للاستمتاع بلحظات من الفرح والترفيه. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الحياة الثقافية المصرية وتنمية المشهد الفني في جميع المحافظات.

ومن المتوقع أن تستمر فعاليات برنامج "أبدا حلمك" للموسم الصيفي الجديد على مدار الأيام القادمة، مع تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في عدة مواقع بالوادي الجديد. ومن المؤكد أن هذه الفعاليات ستشكل فرصة رائعة للمواهب المحلية للتألق وللجمهور للاستمتاع بعروض مميزة في عاصمة الثقافة المصرية