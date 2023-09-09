اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، اللحظات الأولى لوقوع الزلزال بمدينة مراكش المغربية.

وأظهر الفيديو المواطنين المغاربة المتواجدين في مدينة مراكش، وهم في حالة صدمة رهيبة جراء الزلزال المفاجي الذي استهدف المدينة.

وفر المواطنين هربًا من الزلزال وهم في حالة من الرعب والخوف الشديد، الأمر الذي دفعهم للتجمع خارج المنازل والساحات خوفًا من الدمار الذي سببه الزلزال.

وأكد التلفزيون المغربي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بانهيار مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال، وقال إنَّ السكان شعروا بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

مركز الزلازل الأورومتوسطي

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي.