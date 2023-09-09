السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال المغرب المُدمّر.. ارتفاع جديد في عدد الضحايا والإصابات

زلزال المغرب
زلزال المغرب

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب "المغرب"، مساء أمس الجمعة، إلى إلى 822 قتيلاً و672 مُصابًا، حسبما أفاد "التلفزيون الرسمي المغربي"، اليوم السبت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

زلزال المغرب

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

الهيئة الجيولوجية الأمريكية تُعلّق على زلزال المغرب

أعلنت "الهيئة الجيولوجية الأمريكية"، أن زلزال المغرب "المُدمّر"، كان غير مُتوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله مُنذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وقالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.

مواد متعلقة

الهيئة الجيولوجية الأمريكية تُعلّق على زلزال المغرب

لحظة انهيار منزل بسبب زلزال المغرب (شاهد)

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر للجودو بعد وقوع زلزال المغرب

زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

الإمارات تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة بعد زلزال المغرب المُدمّر

مسجد الكتبية يتأرجح متأثرًا بسبب قوة زلزال المغرب (شاهد)

زلزال يضرب 7 ولايات في الجزائر بعد المغرب (تفاصيل)
الجريدة الورقية