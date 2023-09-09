زلزال المغرب المُدمّر.. ارتفاع جديد في عدد الضحايا والإصابات

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب "المغرب"، مساء أمس الجمعة، إلى إلى 822 قتيلاً و672 مُصابًا، حسبما أفاد "التلفزيون الرسمي المغربي"، اليوم السبت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

زلزال المغرب

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

الهيئة الجيولوجية الأمريكية تُعلّق على زلزال المغرب

أعلنت "الهيئة الجيولوجية الأمريكية"، أن زلزال المغرب "المُدمّر"، كان غير مُتوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله مُنذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وقالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.