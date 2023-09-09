السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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آثار الدمار الناتج عن زلزال المغرب المدمر (ِشاهد)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تداول النشطاء مقطع فيديو يرصد الدمار الرهيب الذي تسبب فيه الزلزال الذي ضرب دولة المغرب اليوم، وانهدام العديد من المباني في مناطق متفرقة.

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لحظة انهيار منزل بسبب زلزال المغرب (شاهد)

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مسجد الكتبية يتأرجح متأثراً بسبب قوة زلزال المغرب (شاهد)

وأظهر الفيديو العديد من المنازل والمباني المهدومة وسط حالة من الاستياء أصابت المواطنين، وأصبحت المنطقة خاوية من البشر.

صدمة كبيرة أصابت الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر، الذي خلف عنه مئات الضحايا والجرحة حتى وقتنا الحالي.

جدير بالذكر أن التلفزيون المغربي، أكد على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

 وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

 وانهارت مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، حيث شعر السكان بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

 مركز الزلازل الأورومتوسطي

 وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.

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