لافتة "بهارات" على طاولة رئيس وزراء الهند في قمة العشرين

ظهر رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلاً من الهند للتعريف بدولته، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

ووفقًا للدستور الهندي، تعد اللغتان الإنجليزية والهندية اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث تسمى البلاد "الهند" باللغة الإنجليزية و"بهارات" باللغة الهندية.

وكانت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قد استخدمت مصطلح "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند" لأول مرة في الدعوات المكتوبة باللغة الإنجليزية لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين.

وفي وقت لاحق، أفادت بعض وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة الهندية قد تقترح تغيير الاسم الإنجليزي للبلاد رسميا إلى "بهارات" وعرض هذه القضية على جلسة خاصة للبرلمان، ستقام في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.

وأثارت هذه التدابير من جانب السلطات الهندية، موجة انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

رئيس وزراء الهند يُعزي المغرب في ضحايا الزلزال القوي

أعرب رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال قوي أودى بحياة المئات في المغرب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا) "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا "في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".