فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية.. التفاصيل

توفر مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فرص عمل جديدة للشباب من الذكور للعمل بشركة الأسكندرية على وظيفة أفراد أمن، من سن 20 إلى 50 سنة، وبدون خبرة لحملة المؤهلات المتوسطة "الدبلوم"، وتتميز تلك الوظائف بتوفير تأمين صحي واجتماعي للعاملين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ومواجهة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، إنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانه خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة.

وأكد أن هناك المزيد من الوظائف المتوفرة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري للشباب في الإدارة يمكن الاطلاع عليها واختيار المناسب منها، مع استعداد المديرية لتلقى اى طلبات تشغيل أو تدريب مهنى من الشباب بشكل مستمر بما يساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم وأسرهم في ظل الجمهورية الجديدة.