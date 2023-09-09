القبض على سائق بجوزته حشيش في الشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية في ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

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الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.