شهدت قرية قلما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حادثا أليما حيث راح الشاب محمد مسعد مرسي، ابن قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، ضحية الغدر على يد جيرانه أثناء تدخله لفض مشاجرة مع عائلته فطعنوه بسكين أودى بحياته.

آخر ما كتبه ضحيه قلما بقليوب " ونرجوك أنَّ ننال من أُمنياتِنا وأيامنا فوق ما نأمل يا الله"

وكان آخر ما نشره المجني عليه “الشاب محمد مسعد مرسي “، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا”ونرجوك أنَّ ننال من أُمنياتِنا وأيامنا فوق ما نأمل يا الله ”

الشاب محمد مسعد ضحية قلما ..وقد تحولت مواقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك " ، علي جروبات محافظة القليوبية وبالتحديد جروبات دائرة قلما بمركز قليوب ، إلي دفتر عزاء حيث نشر عدد من أصدقاء الشاب المتوفى محمد مسعد مرسي، ابن قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، الذي راح ضحية الغدر على يد جيرانه أثناء تدخله لفض مشاجرة مع عائلته فطعنوه بسكين أودى بحياته، أنه كان محبوبا لدى جميع أهالي القرية الذين يشهدون له بالخلق الحسن له ولعائلته وأنه كان محب للخير ومعروف بين أهالي القرية بأعمال الخير .

وأشار أصدقاء المجني عليه من خلال عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه كان يحب الأطفال ويوزع الهدايا والورد عليهم خاصة في الأعياد والمناسبات لإدخال الفرحة على قلوبهم.

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة مشاجرة قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدَّى عليه الطرف الآخر"سائق"، بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته، وقد استمعت إدارة ضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال عددٍ من شهود العيان، لكشف ملابسات مقتل شاب بقرية قلما في قليوب، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة.

القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وذكروا أنه تعرض لاعتداء على يد متهم وهو سائق ويدعي م. ص، خلال مشاجرة مما أسفر عن مقتله، متأثرًَا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل جثته إلى مستشفى قليوب العام، إذْ قررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

التحريات الأولية في واقعة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

وكشفت التحريات الأولية لجهات التحقيق بالقليوبية، في واقعة مقتل شاب يدعى محمد مسعد، مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أنه خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدى عليه الطرف الآخر بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته.

قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على المتهم مرتكب الواقعة ويدعي م. ص سائق، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

بداية واقعة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى محمد.م، بطعنة نفاذة بسكين أودت بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبيَّن أنه عندما تدخل الشاب المجني عليه لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.