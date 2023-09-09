أصدقاء ضحية قلما بقليوب.. كان معروفا بعمل الخير وبيوزع هدايا على الأطفال

الشاب محمد مسعد ضحية قلما ..تحولت مواقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك " ، علي جروبات محافظة القليوبية وبالتحديد جروبات دائرة قلما بمركز قليوب ، إلي دفتر عزاء حيث نشر عدد من أصدقاء الشاب المتوفى محمد مسعد مرسي، ابن قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، الذي راح ضحية الغدر على يد جيرانه أثناء تدخله لفض مشاجرة مع عائلته فطعنوه بسكين أودى بحياته، أنه كان محبوبا لدى جميع أهالي القرية الذين يشهدون له بالخلق الحسن له ولعائلته وأنه كان محب للخير ومعروف بين أهالي القرية بأعمال الخير .

وأشار أصدقاء المجني عليه من خلال عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه كان يحب الأطفال ويوزع الهدايا والورد عليهم خاصة في الأعياد والمناسبات لإدخال الفرحة على قلوبهم.

وغير اصدقاء المتوفي حيث قال محمد الحماقي قائلا " مكنش فى علاقه تربطنى بيك بس لما كنت بتنزل منشور فى العيد كالعاده كنت بشوف فرحة الأطفال وانت بتراضيهم بالفلوس والهدايا ساعتها كنت بقول يابختك بحب الأطفال بك صحيح الفيديو مش ده وقته ينزل بس لما شوفت صور وفاتك على الفيس الهمنى الشعور ان ارجع فيديو واحد من فيديوهاتك والناس تشوف انت كنت بتعمل ايه مع الأطفال

واشار صديق أخريدعي سعيد مسعد قائلا " مات الراجل الجدع اللي مبيحبش يسكت علي غلط ابدا مهما كان مات الراجل اللي ديما فرحته بالاطفال ملهاش حدود مات اللي كان قلبه حنين علي الكل مات راسم الضحكة والبهجة

مش هنسالك يا سباق للخير كنت ديما تقلي يلا نتسابق للجنة اديك سبقتني يا حچ "

الواحد مش مستوعب ازاي وامته الكلام ده كلة ولكن لا اعتراض علي قضاء الله فان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا علي فراقك يا محمد لمحزونون لمحزونون ولا نقول الا مايرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون

والي ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم

#الي_الجنان_نتسابق

#موعدنا_الجنة_يا_رفيق_الدرب

واشار صديق أخر يوالله ما عارف اقول ايه بس بشهدلك بأنك كنت طيب القلب ومن الناس النضيفة اللي من الصعب تلاقيها كتير ويشهدلك صحابك وكل اللي كانوا حواليك بأنك كنت خير واللي فأيدك مش ليك مفيش محفل قرأني اللي ولقيتك بتسارع في المساعدة انت واصحابك ،والله حزنت عليك من قلبي 🥺(اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه )البقاء والدوام لله..

واشار صديق أخر يدعي صلاح أحمد قائلا “لما اكن اتخيل يوما انك ستتركني وحيدا وتذهب لماذا غدرت بالعهد الذي بيننا هل نابك مني سوء فكرهتني ام رايتني تائها فتركتني اني اعاني بدونك يا اخي اني اعاني بدونك يا قلبي وفلذة كبدي اني والله اصبحت تائه مشتت لا ادري ما افعل ولا ماذا يفعل بي وان كنت قد سبقتني فانتظرني علي الباب اني خلفك مقبل غير مدبر ان كنت رائيت حبيبك وحبيبي فانتظرني عند الحوض نُسقي سويا من يدي خير مرسلِ واستحلفك بالله ان لا تغيب عني يوما حتي القاك عند الحوض مبشرِ”

رحم الله اخي وروح فؤادي

ان شاء الله كل اعمال الخير اللي محمد فيها مكملة زي ما هي 😭

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة مشاجرة قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدَّى عليه الطرف الآخر"سائق"، بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته، وقد استمعت إدارة ضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال عددٍ من شهود العيان، لكشف ملابسات مقتل شاب بقرية قلما في قليوب، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة.

القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وذكروا أنه تعرض لاعتداء على يد متهم وهو سائق ويدعي م. ص، خلال مشاجرة مما أسفر عن مقتله، متأثرًَا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل جثته إلى مستشفى قليوب العام، إذْ قررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

التحريات الأولية في واقعة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية:

وكشفت التحريات الأولية لجهات التحقيق بالقليوبية، في واقعة مقتل شاب يدعى محمد مسعد، مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أنه خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدى عليه الطرف الآخر بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته.

قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على المتهم مرتكب الواقعة ويدعي م. ص سائق، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

بداية واقعة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى محمد.م، بطعنة نفاذة بسكين أودت بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبيَّن أنه عندما تدخل الشاب المجني عليه لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.