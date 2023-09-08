ننشر الصورة الأولى لـ"محمد" ضحية فض مشاجرة قلما بالقليوبية

حصلت بوابة الوفد على الصورة الأولى للمجني عليه “ الشاب محمد مسعد ”، مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدى عليه الطرف الآخر"سائق " بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تدخل لفض مشاجرة فطعنه بسكين.. القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية

وكشفت التحريات الأولية لجهات التحقيق بالقليوبية، في واقعة وفاة شاب يدعى محمد مسعد، مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أنه خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدى عليه الطرف الآخر بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، القبض على المتهم مرتكب الواقعة ويدعي م. ص سائق، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب يدعى محمد.م، بطعنة نفاذة بسكين أودت بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه عندما تدخل الشاب المجني عليه لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

ضبط لصوص سرقة بوابات المقابر في القناطر الخيرية

وفي واقعة أخري من صباح اليوم تمكن العشرات من اهالى قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة بوابات المقابر تمكن احدهم من الهرب في حين أمسك الأهالى بالأثنين خلال قيامهما بمحاولة الهرب عقب أكتشاف امرهم من قبل احد السائقين يدعى محمد حلمى والذى استغاث بالأهالى الذين توافدوا على منطقة المقابر الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة .

تم تحريرمحضر بالواقعة عقب اتصال الأهالى بشرطة النجدة وتم نقل المتهمين الى مركز شرطة القناطر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار احد شهود العيان ويدعى عرفة عبد العظيم غنيم انه تم اكتشاف سرقة 5 بوابات في اليوم السابق للواقعة وانهم حضروا لإستكمال اعمال السرقة في الثانى الذى تم ضبطهم فيه .

مضيفا انه تم سماع اقوال كلا من طارق الشال ( موظف ) وعبد الفتاح جلال ( بالمعاش ) والذين اكدوا الواقعة وأشاروا الى انه تم ضبط معدات السرقة وهى مقص لقطع الأقفال ومجموعة من العتلات الحديدية لرفع البوابات وتروسيكل لحمل البوابات المسروقة تمهيدا لبيعها لتجار الخردة .

وقال عرفة غنيم انه يجب التصدي لمثل تلك الظواهر لكونها تهدد الأمن الإجتماعى وأشار الى انه يجب مراجعة اعمال تجارالخردة حيث يتم بيع كيلو الحديد ب 10 جنيهات لهؤلاء التجار.