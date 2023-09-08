معلومات مهمة حول مجموعة العشرين "G20"

تستضيف الهندُ، على مدار يومي غدًا السبت وبعد غد الأحد، القمةَ الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض "بهارات مندابام"، المقام في ميدان براغاتي في قلب العاصمة نيودلهي.

ما هي مجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين “G20”، المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دور هام في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

ما الدولة التي تستضيف القمة الحالية لمجموعة العشرين؟

تترأس الهند مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

محطات في حياة مجموعة العشرين في نقاط:

تم تأسيس مجموعة العشرين في عام 1999

وفي 2008 تمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول الحكومات

وفي عام 2009 ، تم تعيينها "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي".

تعقد قمة مجموعة العشرين سنويا، تحت قيادة رئاسة دورية.

أعضاء مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين

تضم مجموعة العشرين، 19 دولة (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي.

الدول التي استضافت مجموعة العشرين