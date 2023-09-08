الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معلومات مهمة حول مجموعة العشرين "G20"

قمة العشرين
قمة العشرين

تستضيف الهندُ، على مدار يومي غدًا السبت وبعد غد الأحد، القمةَ الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض "بهارات مندابام"، المقام في ميدان براغاتي في قلب العاصمة نيودلهي.

 

ما هي مجموعة العشرين؟

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رئيس الإمارات يصل الهند للمُشاركة في قمة مجموعة العشرين

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بريطانيا: مجموعة العشرين لم تتوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا

مجموعة العشرين “G20”، المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دور هام في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. 

ما الدولة التي تستضيف القمة الحالية لمجموعة العشرين؟

تترأس الهند مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

محطات في حياة مجموعة العشرين في نقاط: 

  • تم تأسيس مجموعة العشرين في عام 1999
  • وفي 2008  تمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول الحكومات
  • وفي عام 2009 ، تم تعيينها "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي".
  • تعقد قمة مجموعة العشرين سنويا، تحت قيادة رئاسة دورية.

أعضاء مجموعة العشرين 

قمة مجموعة العشرين

تضم مجموعة العشرين، 19 دولة (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي. 

الدول التي استضافت مجموعة العشرين

  • ترأست دولة إندونسيا مجموعة العشرين في عام 2022 وحتى العام الجاري
  • وتترأس الهند مجموعة العشرين خلال من 2023 \ 2024
  • وسوف تترأس البرازيل مجموعة العشرين من 2024 \ 2025

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