بريطانيا: مجموعة العشرين لم تتوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، "ريشي سوناك"، أن دول مجموعة العشرين غير قادرة حاليًا على التوصل إلى اتفاق بشأن قضية المناخ والأزمة الأوكرانية بسبب موقف الصين، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج"، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن سوناك قوله: "لم نصل بعد إلى الهدف".

وأشار سوناك إلى أن المفاوضات في القمة "تجري بصعوبة".

وصرحت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بأن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا.

قمة مجموعة العشرين

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن سوناك سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند يومي الـ 9 والـ10 من سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022. ومن المقرر أن تعقد قمة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول في الحكومة البريطانية قوله: "سنستغل الاجتماعات مع مودي.. لتشجيعهم (قادة الهند) على استخدام هذا النفوذ لإنهاء (الصراع)".