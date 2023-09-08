أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

اضطراب فرط الحركة (ADHD) هو واحد من أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعا وأكثرها دراسة لدى الأطفال، واكتشف العلماء أن هناك اختلافات في العقول والشبكات العصبية والناقلات العصبية للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة دماغية طويلة الأجل (مزمنة) تسبب خللا تنفيذيا، مما يعني أنه يعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله ويجعل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الصعب على الناس:

إدارة سلوكهم.

انتبه.

التحكم في النشاط المفرط.

تنظيم مزاجهم.

ابق منظما.

ركز..

اتبع التوجيهات.

اجلس بلا حراك.

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

هناك 3 طرق مختلفة يمكن أن يقدم بها اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه نفسه، يستخدم مقدمو الخدمات أنواع الأعراض التي يعرضها طفلك لتشخيص الحالة بإحدى هذه الطرق الأربع.

عرض غير منتبه في الغالب

الأطفال الذين يعانون من هذا العرض التقديمي يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فقط، وكان مقدمو الخدمات يطلقون سابقا على هذا النوع اضطراب نقص الانتباه (ADD)، ويواجه الأطفال الذين يعانون من عرض غافل بشكل أساسي صعوبة في التركيز والتنظيم والبقاء على المسار الصحيح، ولديهم أعراض أقل لفرط النشاط / الاندفاع.

عرض مفرط النشاط المندفع في الغالب

يظهر الأطفال الذين يعانون من هذا العرض التقديمي مشاكل في فرط النشاط والاندفاع وقد يظهرون مشكلة أقل وضوحا في الانتباه. فرط النشاط يعني أنهم قد يتململون، ولا يمكنهم الجلوس ساكنين، ولديهم الكثير من الطاقة الزائدة وهم ثرثارون للغاية، والاندفاع يعني أنهم قد يقاطعون الآخرين ويتصرفون دون التفكير في الأمر أولا، وهذا هو النوع الأقل شيوعا وعادة ما يؤثر على الأطفال الأصغر سنا.

عرض تقديمي مشترك

يظهر الأطفال الذين يعانون من هذا العرض ستة أعراض على الأقل من كلا النوعين الآخرين، وتوجد أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع على قدم المساواة، وهذا النوع هو ما يربطه الناس عادة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وحوالي 70٪ من الحالات تندرج تحت هذا النوع.