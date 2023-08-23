متلازمة داون تسبب إعاقة ذهنية وتأخر في النمو.. اعرف تفاصيلها

متلازمة داون تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، والتي أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها حالة خلقية وليست مرضية، تنتج عن زيادة كروموسوم صبغي، مسببة تأخر في تطور الطفل عقليًا أو جسديًا.

وتؤدي متلازمة داون وفقًا لوزارة الصحة السعودية، إلى إعاقة ذهنية وتأخر في النمو، ورغم عدم وجود علاج طبي للمرضى حتى الآن، ولكن هناك إمكانية أن يصبح الطفل المصاب فردًا عاديًا في المجتمع، يعيش حياته بشكل طبيعي بشرط أن تتقبل الأسرة هذا الوضع وتقرر دعمه نفسيًا وتشجيعه على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

سبب تسمية متلازمة داون:

سميت متلازمة داون نسبة إلى الطبيب البريطاني جون لانجدون داون، فهو أول من تحدث عن هذه المتلازمة في عام 1862، وفي عام 1959 اكتشف جيروم لوجين أن هذه المتلازمة تحدث بسبب وجود النسخة الإضافية من الكروموسوم 21.

وتختلف متلازمة داون في شدتها بين المصابين، ولا يوجد دليل على أنها ناتجة عن عوامل بيئية، أو ممارسات قبل الحمل، أو خلال فترة الحمل، التاريخ العائلي لمتلازمة داون يؤدي لإنجاب طفل مصاب.

العلامات والأعراض لمتلازمة داون:

أولئك الذين يعانون من متلازمة داون يعانون دائمًا من إعاقات جسدية وفكرية ككبار، فإن قدراتهم العقلية تشبه عادةً قدرات البالغ من العمر 8 أو 9 سنوات.

كما يكون لديهم أيضًا عادةً وظيفة مناعية ضعيفة ويصلون عمومًا إلى مراحل التطور في سن متأخرة، ولديهم خطر متزايد لعدد من المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية، والصرع، وسرطان الدم، وأمراض الغدة الدرقية، والاضطرابات النفسية.