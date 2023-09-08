وزير الشباب يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعيسي عبد الرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، خلال الفترة من (٧: ١٠) سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي تحت شعار " الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو توضيحي عن المؤتمر وفعالياته وجدول أعماله علي مدار الأيام المقبلة، ثم فيلم تسجيلي عن أهداف الرياضة للجميع بعنوان «الرياضة أمن قومي وحق لكل فرد»، بحضور لفيف من الخبراء والأساتذة الاجلاء في ذات الشأن، والوفود العربية والدولية المشاركة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقدم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العليا العلمية بوزارة الشباب والرياضة وعميد كلية التربية الرياضية السابق جامعة حلوان، فعاليات الجلسة الأولي تحت عنوان "البناء المستدام ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرباضة للجميع"، ويحاضر فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المؤتمر عن موضوع فلسفة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأثره علي منظومة الرياضة للجميع كأسلوب حياة، والبحريني عيسي عبد الرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع عن موضو نماذج تطبيقية لمدن تقدم برامج الرياضة للجميع، والدكتورة كاثرين كارتي مديرة اليونسكو عن موضوع الرياضة للجميع وأهداف التنمية المستدامة.



في بداية كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي برئيس الاتحاد الدولي للرياضة وضيوف المؤتمر من أساتذة الرياضة وضيوف المؤتمر من كل الدول، معربًا عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يعزز التعاون العلمي والثقافي في مجال الرياضة، مؤكداً أهمية الرياضة للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات البدنية، مشيراً إلى أن الرياضة تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل الاجتماعي وتعلم القيم والمهارات.

وقال صبحي : "الرؤية هي الرياضة ممارسًا ومنافسًا .. أسلوب حياة لجميع المصريين، والمهمة هي تهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين على ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل على تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وتحدث الدكتور أشرف صبحي ، أن اتحاد الرياضة للجميع من أكثر الاتحادات التي تعتمد على البحث العلمي المرتبط بالتطبيقات وتأثير الرياضة للجميع على المجتمع من الناحية الصحية والنفسية لممارسة الرياضة الطبيعية «الرياضة أسلوب حياة"، موضحًا أن الوزارة كونت 11 اتحادًا نوعيًا، لتصبح أذرعًا لتطبيق استراتيجية الرياضة المصرية لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلي أن المؤتمر الذي يُعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات ويشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كل الدول، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في مجال الرياضة للجميع.



وأوضح صبحي محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والإستراتيجية الوطنية للرياضة تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الإقتصاد وريادة الأعمال، تحسبن حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية، في إطار تنشيط ممارسة الرياضة للنشء والشباب، وتفعيلًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصرى، مضيفاً أن تلك الفعاليات الرياضية تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية لدى الشباب، والذى يعتبر الركيزة الأساسية فى بناء الدولة المصرية.



وفي ختام كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة على اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة هذا المؤتمر الذي يُعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات التي يعكف على تنظيمها الاتحاد الدولي سنويا في مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كافة الدول، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في مجال الرياضة للجميع.



ووجه البحريني عيسى عبد الرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، الشكر للدولة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإبداع في تنظيم المؤتمر، وأكد أن الرياضة للجميع باتت أمنا قوميا وتمثل القوة الناعمة، وأصبحت الرياضة صناعة واستثمار بحثا عن التطلع إلى تعاون أكبر بين الجميع في المستقبل بما يخدم الرياضة واستغلال البحث العلمي من أجل التصدي للتحديات وحل المشكلات بأسلوب علمي، وتعزيز مبدأ «الرياضة أسلوب حياة».

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع، وأيضا يقدم الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية.

ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عددا من المحاور في مقدمتها، دور الرياضة للجميع في بناء الانسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع، دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، دور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، ونماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.



