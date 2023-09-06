أشرف صبحي يكرم منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين

صبحي: القطاع الخاص شريك أساسي في تنظيم كبرى البطولات والفعاليات الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنظيم كبري البطولات والفعاليات الرياضية، مشيراً لحرصه على تكريم السادة المنظمين بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، انطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص والجهات المختلفة من أجل تنظيم أفضل البطولات والفعاليات والأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر والذي يخدم مصلحة الوطن، باعتبارها شريك أساسي في تنظيم تلك البطولات.

تكريم منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

جاء ذلك خلال فعاليات تكريم منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، والتي أقيمت في العلمين ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الماضي، والذي شارك فيه 125 سائقا محليا ودوليا.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تحرص على دعم ريادة الأعمال وتدعم جميع الشباب المصري لتحقيق الأفكار والمقترحات البناءة من أجل النهوض بالمجتمع المصري.

وطالب وزير الشباب والرياضة بوضع تصور للمرحلة المقبلة للعمل والتنسيق مع الوزارة من أجل المزيد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي تسعي مصر لاستضافتها.

ومن جانبه، تقدم محمد سمير بالشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على الدعم الذي تقوم به، مشيراً إلى أن هذه هي السنة الثانية في التعامل مع الوزارة، مشيداً بالدعم والتنسيق مع الوزارة، العمل على تذليل كل العقبات التي واجهتهم.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم بطولة مصر الدولية لسباق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

حضر التكريم محمد سمير سلاب، يوسف الدش، عمرو يسري، أحمد طلب، محمد شومان، أحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية والتي استضافتها مصر ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، بحضور محمود الجزار ومحمد فؤاد وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الرياضة، أن نجاح البطولة بهذا الشكل الكبير كان له تأثير كبير في الاتحاد الدولي والذي قام بمنح مصر شرف تنظيم بطولة العالم للعامين القادمين 2024 و2025، حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع الاتحادات والهيئات الرياضية بالإضافة إلى الشركات الخاصة من أجل استضافة مختلف البطولات على أرض مصر مع تنظيمها بالصورة الرائعة والذي خرجت عليه بطولة العالم للكرة الشاطئية ومن قبلها مختلف البطولات التي نظمتها الدولة المصرية.