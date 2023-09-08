طريقة عمل إندومي بالدجاج والكاري

الإندومي من الأكلات السريعة التي يفضلها البعض عن الشعور بالجوع المفاجئ، لذا نقدم لك بعض الإضافات المميزة التي ستجعل وصفتك ألذ وأفيد.

طريقة عمل إندومي الدجاج بالكاري

المقادير

- إندومي : 3 باكيت (بنكهة الدجاج والكاري)

- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع مكعبات صغيرة ومسلوقة)

- الجزر : 1 حبة (مقطع دوائر)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة ونصف

- الكاري : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي على نار متوسطة، اسلقي الإندومي بحسب التعليمات المدونة على العبوة.

في قدر آخر من الماء المغلي، اسلقي الجزر حتى ينضج، ثم صفيه من الماء واتركيه جانباً.

أضيفي بهارات الإندومي، والكاري، والبصل، والفلفل الحار، والجزر، والدجاج، وصلصة الصويا فوق الإندومي المسلوق، وقلبي المكونات حتى تتداخل.

اتركي خليط الإندومي لمدة دقيقتين على النار، ثم اسكبيه في أطباق التقديم وقدميه ساخناً.