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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بالحديد| طريقة عمل مكرونة بالسبانخ والكريمة

مكرونة بالسبانخ والكريمة
مكرونة بالسبانخ والكريمة

تُعرف السبانخ بإحتوائها على نسبة عالية من الحديد والألياف التي تحسن الهضم وتقوي مناعتك، لذا نقدم لك طريقة تحضير المكرونة بالسبانخ الصحية والكريمة.

 

مكرونة بالسبانخ

طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والكريمة

المقادير

٤٠٠ جرام مكرونة بيني

 

٣ ملاعق طعام من الزبدة

 

٢/١ ١ كوب سبانخ

 

٢ فص ثوم

 

٣ ملاعق طعام دقيق

 

٣ كوب حليب

 

١ كوب كريمة الطبخ

 

٢/١ كوب جبن بارميزان مبشور

 

فلفل أسود وملح حسب الحاجة

 

رشة جوزة الطيب

 

فلفل حار مجفف (حسب الرغبة)

 

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طريقة تحضير مكرونة بولونيز للدايت

طريقة التحضير

١- تسلق المكرونة في كمية مناسبه من الماء والملح.

 

٢- في وعاء مناسب يشوح الثوم مع السبانخ في ملعقة كبيرة من الزبدة لمدة دقيقتين ثم ترفع السبانخ.

 

٣- في نفس الوعاء توضع ملعقتان من الزبدة والدقيق ويقلبان جيدا ثم نضيف إليهم الحليب وكريمة الطهي بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب.

 

٤- تضاف الجبنة البارميزان إلى الصوص الأبيض مع الملح و الفلفل وجوزة الطيب والفلفل الحار.

 

٥- تصب المكرونة على الصوص مع إضافة السبانخ وتقلب جيدا.

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