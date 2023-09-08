كلام فى الهوا

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 08:41 م 9/8/2023 8:41:59 PM

تعمد إخفاء الحقيقة صارت مهنة الضلال وتغييب الناس عن الحقيقة.

ولدى هؤلاء حجة قوية، حيث إنهم يرون أنفسهم أطباء تخدير، ويقولون إن هذا لصالح المريض، لذلك يقوم هؤلاء بنشر الأكاذيب عن تعمد لإبعاد تفكير الناس عن الأعمال العظيمة التى يقوم بها من يعمل لصالحهم ومعظم هؤلاء الذين يتعمدون نشر الأخبار غير الصحيحة هم فى مهن الإعلام المختلفة.

ولكن العجيب فى بلدنا أن هؤلاء ليست لديهم الموهبة للقيام بهذا العمل وظاهر عليهم أنهم كاذبون والناس تعلم أنهم ذلك وما زال الأمر مستمراً، كل يوم نفس الناس تظهر على المشاهدين بسيل من الكذب والناس جالسه أمام الشاشات تستمع لهم على أمل أن يستشفوا من بين أكاذيبهم حقيقة ما سوف يحدث!!

لم نقصد أحداً!!