الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل البرتغال ضد سلوفاكيا بتصفيات أمم أوروبا.. رونالدو في الهجوم

كريستيانو ورنالدو
كريستيانو ورنالدو لاعب منتخب البرتغال

أعلن المدير الفني روبيرتو مارتينيز تشكيلة منتخب البرتغال الرسمية لمواجهة سلوفاكيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين على ملعب تيهيلن بول، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

txt

منتخب البرتغال يسعى لمواصلة إنطلاقته المميزة في تصفيات اليورو

txt

كأس العالم للسيدات.. هولندا تفوز علي البرتغال بالمجموعة الخامسة

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي:

حارس المرمى: كوستا

الدفاع: كانسيلو - دياز - سيلفا - دالوت

الوسط: فيتينها - بالينها - برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو - رونالدو - بيرناردو سيلفا

وشهد التشكيل استبعاد روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة سلوفيكا بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما يتواجد أوتافيو لاعب النصر على مقاعد البدلاء.

الجريدة الورقية