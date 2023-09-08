تشكيل البرتغال ضد سلوفاكيا بتصفيات أمم أوروبا.. رونالدو في الهجوم

أعلن المدير الفني روبيرتو مارتينيز تشكيلة منتخب البرتغال الرسمية لمواجهة سلوفاكيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين على ملعب تيهيلن بول، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي:

حارس المرمى: كوستا

الدفاع: كانسيلو - دياز - سيلفا - دالوت

الوسط: فيتينها - بالينها - برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو - رونالدو - بيرناردو سيلفا

وشهد التشكيل استبعاد روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة سلوفيكا بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما يتواجد أوتافيو لاعب النصر على مقاعد البدلاء.