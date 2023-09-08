منتخب البرتغال يسعى لمواصلة إنطلاقته المميزة في تصفيات اليورو

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة سلوفاكيا مساء اليوم الجمعة على ملعب تيهيلن بول في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2024).



ويعتلي رفقاء كريستيانو رونالدو جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 4 انتصارات في 4 مواجهات.



يسعى منتخب البرتغال لمواصلة الإنطلاقة المميزة بعد تحقيق العلامة الكاملة، وتخطي سلوفاكيا أقرب ملاحقيه الذي يأتي في مركز الوصافة برصيد 10 نقاط.



يعتبر دفاع منتخب البرتغال الأقوى في التصفيات الأوروبية بعدما لم تتلقى شباكه أي أهداف، وسجل 14 هدفا خلال أربع مواجهات في التصفيات.



فيما يهدف سلوفاكيا للإنتصار على البرتغالي من أجل انتزاع الصدارة، مستغلا عاملي الملعب والجمهور بعد تحقيق 10 نقاط خلال 4 مباريات، بـثلاث إنتصارات وتعادل وحيد.



ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز 3 مرات أمام سلوفاكيا خلال 4 مباريات جمعت المنتخبين، بعدما سجل 7 أهداف وسجل الخصم هدف وحيد.



وتعتبر تلك المواجهة الأولى بين منتخبي البرتغال وسلوفاكيا بعدما جمعتهما آخر مباراة في مايو 2005، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بألمانيا، وأنتصر فيها منتخب البحارة بهدفين نظيفين، سجل رونالدو أحدهما.





موعد مباراة البرتغال و سلوفاكيا:



تنطلق مباراة البرتغال وسلوفاكيا في العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال وسلوفاكيا:

تُنقل مباراة البرتغال وسلوفاكيا على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، beIN Sports HD 1.

