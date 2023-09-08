بعد قرار اعتزاله دوليًا.. ماذا قدم دي ماريا في مسيرته مع منتخب الأرجنتين

أعلن أنخيل دي ماريا، قائد منتخب الأرجنتين، ولاعب بنفيكا البرتغالي الحالى، نيته في اعتزال اللعب الدولي مع نجوم التانجو بعد تحقيق أرقاما مميزة خلال مشواره الكروى داخل المستطيل الأخضر.

وترصد لكم بوابة الوفد في السطور التالية محطات دي ماريا في مسيرته الكروية وأهم إنجازاته مع الساحرة المستديرة.

أرقام دي ماريا مع منتخب الأرجنتين

دي ماريا

ـ بدأ دي ماريا مشواره الدولى مع منتخب الأرجنتين في عام 2018، شارك فى 130 مباراة سجل خلالها 28 هداف حتى الأن.

ـ سجل دى ماريا هدف فوز التانجو في نهائي بطولة كوبا أميركا في مرمى البرازيل ليهدي منتخب بلاده اللقب القاري بعد سنوات طويلة.

ـ ساهم بشكل فعال في وصول منتخب الأرجنتين الى نهائي مونديال البرازيل 2014

ـ استقر صاحب الـ35 عاما هذا الموسم بصفوف بنفيكا البرتغالي بعد مشوار حافل بالانجازات على صعيد منتخب بلاده أو الأندية التى ارتدى قميصها في أوروبا.

وتمكن دي ماريا المشاركة مع منتخب الأرجنتين كبديل في المباراة التي فاز فيها منتخب التانجوعلى نظيره الإكوادور بهدف نظيف أحرزه ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة في تصفيات كأس العالم 2026.

وقرر النجم الأرجنتيني الاعتزال الدولى بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا لعام 2024 المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وساهم جناح التانجو فى تحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022، بجانب بطولة "فيناليسما 2022"، التي أقيمت بين الأرجنتين وإيطاليا (بطلة يورو 2020).

فيديو.. أجمل أهداف دي ماريا